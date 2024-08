/ Lesedauer: ca. 4min Landkreis Osnabrück Gold bei Olympia: Sieger-Pferd machte erste Sprünge in der Region

Bei Olympia 2024 in Paris sorgten Springreiter Christian Kukuk und sein Schimmelwallach Checker für eine Sensation und gewannen das erste Gold seit 26 Jahren. Die Spuren des goldenen Erfolges reichen bis in den Landkreis Osnabrück - zu Züchter Wolfgang Kipp in Ankum.

© picture alliance/dpa Sprunggewaltiges Pferd aus spannender Perspektive: Checker und Christian Kukuk auf dem Weg durch den Parcours. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Jürgen Ackmann