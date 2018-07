Empfehlung - Gleichberechtigung kommt in Osnabrück beim Thema Sprache an

Osnabrück Leichte Sprache – was ist das? Gute Frage. Denn mit dem Formulieren einer Antwort nimmt das Problem auch schon Fahrt auf – und katapultiert uns mitten hinein in die Materie. In den Wortsalat. In das Kuddelmuddel aus Schreiben und Verstehen, aus Erklären und Verwirren, aus Nachdenken und Neudenken. Sogar vermeintlich Selbstverständliches lässt sich nämlich oft gar nicht so leicht in Worte fassen. Von komplizierteren Zusammenhängen gar nicht erst zu reden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/gleichberechtigung-kommt-in-osnabrueck-beim-thema-sprache-an-242947.html