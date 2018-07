Empfehlung - Giftmüllfässer im Gertrudenberg?

Osnabrück Es klingt abenteuerlich, aber nicht ganz abwegig: Ganze Ladungen mit Giftmüllfässern von der Osnabrücker Tolo Chemie sollen in den 50er-Jahren am Gertrudenberg angekommen sein. Ein älterer Herr hat es Wilfried Kley und einem Mitstreiter so berichtet. Die Tolo Chemie produzierte an der Süsterstraße Reinigungsmittel. Als der Betrieb in den 90er-Jahren dichtgemacht wurde, blieb eine Altlast zurück, die noch jahrelang für Schlagzeilen sorgte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/giftmuellfaesser-im-gertrudenberg-244845.html