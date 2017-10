Gerüstbaufirma wirbt mit umstrittenen Plakaten

Wie weit kann Werbung gehen? Wo hört der Spaß auf, und wo fängt der Sexismus an? Nachdem die Gerüstbaufirma Samiez bereits in anderen Städten mit ihren Werbeplakaten die Gemüter erregte, fällt sie nun auch in Osnabrück einigen Betrachtern unangenehm auf.