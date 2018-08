Empfehlung - Gerichtsprozess: Trotz neuer Jobs Sozialleistungen kassiert

Osnabrück Zwei Frauen mussten sich nun vor dem Amtsgericht Osnabrück wegen Betrugs verantworten. So ist eine 39-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro wegen Betruges verurteilt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Zolls. Die Osnabrückerin bezog Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch und hatte es unterlassen, ihre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der Agentur für Arbeit entsprechend mitzuteilen. Dadurch hat sie rund 910 Euro Arbeitslosengeld I zu Unrecht kassiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/gerichtsprozess-trotz-neuer-jobs-sozialleistungen-kassiert-247132.html