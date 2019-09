Gericht verurteilt falschen Polizisten zu sechs Jahren Haft

Am Telefon gab er sich Polizist aus, um seinen Opfern Vermögen abzupressen, unter anderem in Bentheim und Osnabrück. Doch damit nicht genug, laut Gericht hatte der Angeklagte als Teil einer Betrugsbande ein Call-Center in der Türkei mit aufgebaut.