Generalvikariat erzielt Bestnoten

Osnabrück Rund 4.000 Angestellte aus den Bistumsverwaltungen bewerteten dabei unter anderem ihre Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber, ihre Identifikation mit den Zielen des Bistums und ihre Arbeitsmotivation. Den höchsten Wert erzielte das Generalvikariat in Osnabrück, gefolgt von dem Bistumsverwaltungen in Augsburg, Freiburg, Fulda und Aachen. Die Studie wurde durch das „Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft“ der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz erstellt. Im Mittelpunkt stand die Bedeutung familienfreundlicher Maßnahmen in den Bistümern.

Das Bischöfliche Generalvikariat Osnabrück wurde seit 2005 bereits fünfmal mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ als familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. Im Generalvikariat arbeiten rund 350 Mitarbeiter, 64 Prozent sind Frauen.