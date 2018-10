Geldautomat in Melle gesprengt

Melle Die Automatensprengung in Melle ereignete sich um 2.45 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Nach ersten Informationen der Polizei in Melle hebelten zwei Täter die Tür der Commerzbank in der Haferstraße auf und sprengten mit Hilfe von Gas einen der beiden Geldautomaten im Vorraum. Über die Höhe ihrer Beute ist noch nichts bekannt, hieß es gestern. Anschließend flohen sie mit einem Auto. Nach Ermittlungen der Polizei hatte der Wagen ein Bielefelder Kennzeichen und könnte ein Audi Q5 gewesen sein.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter nicht aus Melle stammen, sondern sie überregional handeln. Deshalb wird womöglich der Zentrale Kriminaldienst Osnabrück den Fall übernehmen. Weitere Fälle in der Region seien aus einem „sehr großen Bereich“ bekannt, der sich von Bielefeld über Osnabrück bis ins Emsland und die Grafschaft erstrecke.