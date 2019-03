Gefängnishotel in Fürstenau erwartet ab Juni erste Gäste

„Schenken Sie Ihren Lieben einen Gefängnisaufenthalt.“ Das sei eine gute Idee, so Werner Pries. Als Vorsitzender des Arbeitskreises Archäologie und Stadtgeschichte ist er am Umbau des Amtsgefängnisses in Fürstenau zu einem Erlebnishotel beteiligt.