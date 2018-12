Frauenleiche in Hasbergen: Polizei durchkämmt Waldgebiet

Hasbergen Polizisten der Bereitschaftspolizei seien am Mittwoch in dem Waldstück bei Hasbergen im Einsatz gewesen, um es systematisch nach Hinweisen abzusuchen, bestätigte Polizeisprecher Frank Oevermann am Mittag. „Die Kollegen suchen nach allem, was für die Ermittlungen wichtig sein könnte.“ Es habe erste Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, denen die Ermittler derzeit nachgingen. Die Hinweise hätten sich etwa auf die auffälligen Fingernägel der toten Frau bezogen, von denen die Polizei ein Bild veröffentlicht hatte.

Am Montagnachmittag hatte eine Spaziergängerin die Leiche in einem Gebüsch oberhalb der Gedenkstätte Augustaschacht gefunden. Die Identität der älteren Frau ist noch nicht geklärt. Die Leiche wurde am Dienstag obduziert. Zum Ergebnis machen die Ermittler bisher keine näheren Angaben. Nur so viel: Derzeit gehen sie von einer Tötung durch Gewalteinwirkung aus. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Da die Polizei die Identität der Frau noch nicht klären konnte, hofft sie auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hierzu veröffentlichte sie am Dienstagabend ein Foto von den auffälligen Fingernägeln der Leiche. Die Acylnägel sind rot lackiert und mit Glitzersteinen beklebt. Die Fußnägel sind ebenfalls professionell bearbeitet. Die Beamten veröffentlichten auch ein Bild vom Fuß der Frau und von ihrer Uhr.

Personenbeschreibung

Die Frau ist etwa 1,60 Meter groß und hat mittellange Haare. Sie trug eine auffällige Armbanduhr. Die Augenbrauen der Frau sind tätowiert, beziehungsweise mit einem Permanent-Make-up gefärbt. Zwischen Brust- und Schambereich hat die Frau eine etwa 17 Zentimeter lange OP-Narbe. Die Polizei hatten den Fundort am Montag abgesperrt. Auch am Dienstag war die Spurensicherung vor Ort.

Hinweise zu der Tat und zur Identität der Leiche nimmt die Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-2115 oder 327-3103.

Auffällige Fingernägel des Opfers. Foto: Polizei Osnabrück

Foto: Polizei