Empfehlung - FMO-Chef zieht Bilanz: Eine Million Gäste bis 2020

Greven Allerdings sei die Insolvenz der Berliner Airline mit einem Marktanteil von 26 Prozent am FMO-Gesamtaufkommen ein herber Rückschlag gewesen. Die Krise habe der Flughafen dennoch schnell überwinden können, da die Geschäftsführung bereits im vergangenen Jahr die Verhandlungen mit der türkisch-niederländischen Corendon Touristik-Gruppe aufgenommen hatte, um sich breiter aufzustellen und unabhängiger von Germania zu machen, berichtet Schwarz. Corendon Airlines vermeldete nur eine Woche nach der Germania-Pleite, dass sie von April bis Oktober rund 150.000 Fluggäste und damit 55 Prozent der jährlichen Germania-Passagiere vom FMO befördern will. Neben Corendon habe die Geschäftsführung es geschafft, die Angebote von Sunexpress, Laudamotion oder auch Eurowings auszuweiten. Insgesamt erwartet Schwarz im zweiten Halbjahr aber leicht rückläufige Verkehrszahlen. Durch die Stationierung eines zweiten Germania-Flugzeugs im zweiten Halbjahr 2018 wird es dem FMO in diesem Jahr nach aktueller Prognose noch nicht gelingen, diese Passagierzahlen wieder zu erzielen. Für das Gesamtjahr 2019 prognostiziert Schwarz Zahlen von knapp unter einer Million Fluggäste, im vergangenen Jahr hoben 1,03 Million Passagiere vom FMO ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/fmo-chef-zieht-bilanz-eine-million-gaeste-bis-2020-308102.html