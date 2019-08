Empfehlung - Fliegerbombe gesprengt: Wer zahlt den Schaden?

Osnabrück In Osnabrück-Atter gab es einen mächtigen Rumms, als Sprengmeister Hans Mohr am späten Abend des 19. Februar 2018 den Fünf-Zentner-Blindgänger im Landwehrviertel hochgehen ließ. Erst am nächsten Morgen wurde sichtbar, was mit den nächstgelegenen Gebäuden in der Strothesiedlung geschehen war. Wände hatten Risse bekommen, Fensterscheiben waren zerborsten, überall lagen Scherben herum. Der Druck der Explosion hatte sogar Jalousien auseinandergerissen. Anwohner reagierten mit Unverständnis und Empörung auf die Zerstörungen, ohne sich allerdings bewusst zu machen, dass es bei einer unkontrollierten Detonation der Bombe vielleicht auch Tote und Verletzte gegeben hätte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/fliegerbombe-gesprengt-wer-zahlt-den-schaden-315010.html