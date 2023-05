Flasche mit Buttersäure gegen Hauswand in Osnabrück geworfen

Die Osnabrücker Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einer sogenannten ABC-Erkundung ausgerückt. In Osnabrück-Westerberg wurde eine Flasche an eine Hauswand geworfen, deren Inhalt einen üblen Geruch verbreitete.

Die Flasche ist vermutlich am Vormittag an die Wand des Hauses Hasetorwall 17 geworfen worden, teilt die Polizei mit. Bemerkt worden sei die Tat gegen 12.15 Uhr. Der Inhalt habe einen üblen Geruch verbreitet. Weil nicht ersichtlich war, was sich in der Flasche befand, wurde die Feuerwehr gerufen.

Die Experten kamen schnell zu dem Schluss, dass sich in der Flasche Buttersäure befunden hat. Ihr Geruch zählt zu den penetrantesten Gerüchen überhaupt. „Buttersäure ähnelt dem Geruch von Erbrochenem und saurer Milch“, so ein Sprecher der Polizei.

Weil nicht klar ist, ob der Flaschenwurf ein gezielter Anschlag war, wurde der Staatsschutz hinzugezogen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Flaschenwerfer möglicherweise gesehen haben könnten. Sie sollten sich unter 0541 3272215 melden.

Schon im Juli 2022 kam es an derselben Adresse zu einem Zwischenfall, der ebenfalls auf einen Anschlag schließen ließ. Ein Brief mit einer weißen Substanz war an die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia geschickt worden. Das Pulver erwies sich später als harmlos. Einen Verdächtigen konnte die Polizei damals nicht ausmachen.

Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, ist völlig offen. Die Ermittlungen dauern an.