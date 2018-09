Empfehlung - Firmen setzen auf E-Bike statt Transporter

Osnabrück/Georgsmarienhütte Heizungs- und Sanitärinstallationen sowie thermische Solartechnik bietet er per Lastenrad an. Das Konzept des Handwerksbetriebs ohne Firmenwagen hatte der 49-jährige Handwerksmeister Christian Götz schon vor über 15 Jahren kennengelernt, durch ein Zeitungsinserat des Sanitärunternehmers Theodor Röhm, der mit seinen sechs Mitarbeitern als „radelnder Installateur“ seit 2001 in Bremen unterwegs ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/firmen-setzen-auf-e-bike-statt-transporter-249519.html