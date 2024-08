/ Lesedauer: ca. 2min Osnabrück Falsche Stadtwerkemitarbeiter klauen Schmuck und Wertsachen

In Osnabrück-Schinkel waren am Dienstagmittag falsche Stadtwerkemitarbeiter unterwegs. Mit einem falschen Ausweis gelang es den Kriminellen Zutritt zu zwei Wohnung in der Schützenstraße zu gelangen und Wertgegenstände zu erbeuten. Die Polizei warnt.

Von Henrike Laing