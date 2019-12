Empfehlung - Fahrzeug prallt gegen Baum: 19-Jähriger stirbt bei Unfall

Ostercappeln Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen in Ostercappeln bei Osnabrück ums Leben gekommen. Der junge Mann sei aus ungeklärten Umständen mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte er gegen einen Baum. Er starb noch am Unfallort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/fahrzeug-prallt-gegen-baum-19-jaehriger-stirbt-bei-unfall-336958.html