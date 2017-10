Empfehlung - Ex-IRA-Terrorist muss ins Gefängnis

Osnabrück. Mehr als 21 Jahre nach einem Anschlag hat das Osnabrücker Landgericht am Mittwoch einen ehemaligen IRA-Terroristen zu vier Jahren Haft wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes verurteilt. Der Anschlag sei verübt worden, um der britischen Armee deutlich zu machen, dass sie auch auf dem Kontinent verfolgt und angegriffen werden könne, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Kirschbaum in der Urteilsbegründung. Als Mitglied der Provisional Irish Republican Army (PIRA), einem militanten Arm der IRA, war der heute 48 Jahre alte angeklagte Ire am 28. Juni 1996 an einem Anschlag auf eine britische Kaserne in Osnabrück beteiligt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/ex-ira-terrorist-muss-ins-gefaengnis-212332.html