„Erstflug“ nach München am Flughafen in Greven gestartet

Greven Um 9.30 Uhr hob am Dienstag auf dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) der Lufthansa-Flug LH 2135 nach München ab. Rund 10 Wochen nach der Corona-bedingten Einstellung des regulären Flugbetriebs nahm Lufthansa jetzt die Verbindung in die bayrische Landeshauptstadt wieder auf. An Bord des Flugzeugs vom Typ CRJ 900 befanden sich 34 Fluggäste. Check-In, Sicherheitskontrolle und Boarding verliefen entspannt und problemlos. Der FMO ist aktuell der erste Flughafen in Westfalen, an dem Lufthansa wieder Flüge nach München anbietet.

„Am FMO mit können wir alle Hygiene- und Abstandsregelungen perfekt einhalten“, sagte FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz bei der Abfertigung des ersten Fluges. In der kommenden Woche wird dann AIS-Airlines den Flugbetrieb nach Stuttgart wieder aufnehmen. Die ersten touristischen Flüge sind für den Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen Ende Juni angekündigt.