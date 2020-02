Empfehlung - Erstes queeres Wohnprojekt Osnabrücks in Planung

Osnabrück Zwei Männer, eine Mutter, ihre drei Kinder, zwei Hunde und zwei Katzen suchen in Osnabrück ein neues Zuhause. Das allein ist in der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt kaum noch eine Meldung wert. Aber was Ignacio Mendez, sein Partner Christian Renz und die alleinerziehende Marisa Wilsmann anstreben, ist mehr als ein Haus oder eine Wohnung: Sie wollen Osnabrücks erstes queeres Wohnprojekt starten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/erstes-queeres-wohnprojekt-osnabruecks-in-planung-345705.html