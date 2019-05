Erster Trampolinpark eröffnet an Himmelfahrt in Osnabrück

Gute Nachrichten für Trampolinfans: Am Himmelfahrtstag eröffnet Osnabrücks erster Trampolin- und Spielpark „UpSprung“, der in direkter Nähe zu Ikea in Hellern Indoor-Spaß auf rund 4000 Quadratmetern bieten wird.