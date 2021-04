Franz Schelshorn (links), Revierleiter im Nashornrevier, und Tobias Klumpe (rechts), zoologische Leitung, üben mit der trächtigen Nashornkuh Amalie am Trainingsstand die Blutabnahme. Mit dem am Ohr entnommenen Blut können die Hormonwerte untersucht werden, was den Zeitpunkt der Geburt eingrenzt. Foto: Zoo Osnabrück