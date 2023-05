Erster Gottesdienst für Queere im Bistum Osnabrück

Queere Personen sind in der Kirche bisher kaum sichtbar. Um das zu ändern, findet am Freitag erstmals im Bistum Osnabrück ein queerer Gottesdienst statt.

„Es ist einfach an der Zeit, einen queeren Gottesdienst zu feiern“, erklärt Maria Springwald vom Arbeitskreis „kreuz und queer“, der die Feier organisiert. Unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ wird der erste offizielle Queer-Gottesdienst im Bistum Osnabrück mit Weihbischof Johannes Wübbe gefeiert.

Der Gottesdienst richte sich vor allem an queere Personen, aber auch an alle anderen, die sich mit dem Thema verbunden fühlen. Springwald sagt: „Eine thematische Sichtbarkeit ist auch und vor allem in der Kirche notwendig.“ Die queere Community brauche ein solches Signal. Aktuell könne sie noch nicht angstfrei auf die Kirche schauen, so Ann-Cathrin Röttger, Teil der Initiative „Out in Church“. Die Kirche müsse mit Taten zeigen, dass das Bistum einen freien Zugang für queere Menschen eröffne.

Für den Gottesdienst gebe es laut Springwald Rückendeckung. Sowohl der damalige Bischof Bode, mit dem die ersten Gespräche erfolgten, als auch Weihbischof Wübbe hätten der Feier mit Wohlwollen zugestimmt. Planung und Umsetzung seien problemlos verlaufen. Die bisherigen Reaktionen aus der queeren Community seien sehr positiv.

Auch weiterhin möchte der Arbeitskreis „kreuz und queer“ sich dafür einsetzen, dass das Thema in der Kirche stärker sichtbar wird. Weitere Queer-Gottesdienste seien daher geplant, aber noch nicht terminiert.

Der Queer-Gottesdienst beginnt am Freitag um 19 Uhr in der „Kleinen Kirche“ neben dem Dom in Osnabrück.