Empfehlung - Erste Frau steht im Bistum Osnabrück künftig Pfarreien vor

Osnabrück/Bad Iburg Sie ist damit eine von nur wenigen Frauen bundesweit, die anstelle eines Pfarrers einer oder mehreren Pfarreien vorstehen. Die ausgebildete Gemeindereferentin übernimmt die Gemeinden Bad Iburg und Glane mit insgesamt rund 5700 Katholiken, teilte das Bistum am Dienstag mit. Hölscher wird mit einem Gottesdienst am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr in der St. Jacobus-Kirche in Glane in ihre neue Aufgabe eingeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/erste-frau-steht-im-bistum-osnabrueck-kuenftig-pfarreien-vor-331612.html