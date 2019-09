Empfehlung - Engagiert: Extremsportler setzt sich für Kinder weltweit ein

Osnabrück/Lotte Das Markenzeichen des 58-jährigen gebürtigen Schotten und Wahl-Osnabrückers ist der Kilt, der kariert gemusterte Schottenrock. Mit ihm hat er viele Tausend Kilometer zurückgelegt und mehr als 1,5 Millionen Euro erlaufen. Vor vier Jahren begann er, seine eigene Geschichte zu recherchieren und Dokumente zu sammeln. Nun erzählt er sie in einem Buch, das in diesen Tagen in die Buchhandlungen kommt: „Aufstehen, Kilt richten, weiterkämpfen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/engagiert-extremsportler-setzt-sich-fuer-kinder-weltweit-ein-320371.html