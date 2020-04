/ Lesedauer: ca. 2min Einmal „Billy“-Regal zum Mitnehmen: Ikea wird zum Drive-In

Der Ikea-Parkplatz wird zum Umschlagplatz für Möbel. Am Montag ist das der Coronapandemie geschuldete Prinzip „Click and collect“ in Osnabrück angelaufen: Kunden bestellen online und holen die bezahlte Ware vor der Filiale ab.