Empfehlung - Eine Welle für Surfer im Textilhaus

Osnabrück. Wo gibt es das schon: Eine stehende Welle, die Surfer begeistert, mitten in der Innenstadt einer deutschen Großstadt? Aus Sicht des Osnabrücker Textilkaufhauses und lokalen Marktführers Lengermann und Trieschmann (L&T) ist so eine stehende Welle auf das Beste geeignet, Menschen aus nah und fern in sein jüngst neu eröffnetes Sporthaus zu locken. Das Unternehmen sehe sich nicht nur als Einkaufsmöglichkeit, sondern auch als Teil der Freizeitindustrie, sagt Geschäftsführer Mark Rauschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/eine-welle-fuer-surfer-im-textilhaus--229733.html