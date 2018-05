Empfehlung - Drohende Abschiebung in Osnabrück: Pakistaner taucht unter

Osnabrück. Ab jetzt ist der 34-Jährige illegal in dem Land, in dem er sich seit August 2013 ein neues Leben aufgebaut hat. Erst am Donnerstagvormittag kamen Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde in Begleitung einer Polizeistreife zu seiner Wohngemeinschaft in Hellern, um ihn zum Frankfurter Flughafen zu bringen, wie Polizeisprecherin Anke Hamker bestätigte. Da waren die vielen Abschiebungsgegner längst schon wieder zu Hause – der Gesuchte aber nicht mehr. Auch bei seiner Verlobten trafen die Beamten den 34-Jährigen nicht an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/drohende-abschiebung-in-osnabrueck-pakistaner-taucht-unter-236514.html