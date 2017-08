Drogenfund: Trump-Gesicht auf Ecstasy-Tabletten

gn Osnabrück. Die Autobahnpolizei Osnabrück hat am Samstag Ecstasy-Tabletten im Wert von rund 39.000 Euro sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kontrollierten die Beamten gegen 21 Uhr auf der Autobahn 30 in Höhe Hasbergen/Gaste ein Auto mit österreichischer Zulassung, das in Richtung Hannover unterwegs war. In dem Peugeot 307 saßen ein 51-Jähriger und sein 17-jähriger Sohn, die angaben, wegen eines Fahrzeugkaufs in den Niederlanden gewesen zu sein.

Der Kauf sei nicht zustande gekommen und man sei jetzt auf der Rückfahrt in die Alpenrepublik. Bei der Kontrolle des Autos fanden die Beamten rund 5000 orange Ecstasy-Tabletten mit dem Konterfei des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Außerdem wurde auch eine größere Menge Bargeld sichergestellt.

Der Einkaufswert der Tabletten liegt bei rund 11.000 Euro, der Verkaufswert bei etwa 39.000 Euro. Die beiden Männer wurden festgenommen, das Auto beschlagnahmt und abgeschleppt. Am Sonntag wurden die beiden Festgenommenen einem Richter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehl erließ.

Weitere 10.500 Ecstasy-Tabletten haben Bundespolizisten am gleichen Tag in Bad Bentheim sichergestellt.

