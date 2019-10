Drei Leichtverletzte bei Brand in Landesaufnahmestelle

Osnabrück Das Feuer sei am Morgen gegen 5.30 Uhr in einem Toilettenraum ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Beamten ermittelten wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund werde nach dem derzeitigen Stand ausgeschlossen.

Die Unterkunft in Osnabrück ist eine von insgesamt sieben Standorten der Landesaufnahmebehörde, in denen Flüchtlinge aufgenommen werden. Sie bleiben dort in den ersten Wochen und Monaten, bis sie auf eine Kommune verteilt oder in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Der Standort Osnabrück ist für bis zu 600 Personen ausgelegt.