Empfehlung - Diözesanmuseum in Osnabrück wird 100 Jahre alt

Osnabrück Das Museum plant ein umfangreiches Jubiläumsprogramm mit Tagen der offenen Tür am ersten Septemberwochenende und einem liturgischen Impuls am Montag, 3. September, im Dom. Mit der Geburtstagsausstellung „Vom Dachboden ins rechte Licht gerückt“ will das Museum seine „bemerkenswerten Depotbestände“ vorstellen, wie es in der Ankündigung heißt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/dioezesanmuseum-in-osnabrueck-wird-100-jahre-alt-247149.html