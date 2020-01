Empfehlung - Dieb will verlorenes Handy abholen und wird festgenommen

Osnabrück Der Mann hatte Waren im Wert von 155 Euro gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Angestellte des Ladens fanden am Freitagnachmittag nur noch leere Verpackungen und ein verlorenes Handy, der Dieb blieb zunächst unbekannt. Als die Polizei eintraf und die Anzeige aufnahm, kam der Mann und fragte den Marktleiter vor den Augen der Polizisten, ob sein Handy gefunden wurde. Das gefundene Handy gehörte dem Mann. In seiner Kleidung fanden die Beamten Beweismittel. Als sie daraufhin die Wohnung des 40-Jährigen durchsuchten, fanden sie das Diebesgut. Der Mann gestand die Tat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/dieb-will-verlorenes-handy-abholen-und-wird-festgenommen-341609.html