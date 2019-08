Die Maus ist am Sonntag zu Gast im Museum in Kalkriese

Bramsche Junge Mausfans haben ab zehn Uhr die Gelegenheit, ihre Maus persönlich zu begrüßen und sich mit ihr auf eine spannende Zeitreise begeben. Wie das Museum mitteilt, soll hierbei insbesondere das Leben des Varus unter die Lupe genommen werden.

Um nachzuempfinden, wie sich dieser römische Senator und Feldherr, wohl gefühlt haben mag, haben junge Entdecker die Möglichkeit, in entsprechende Kleider zu schlüpfen, die vermutlich so auch Varus getragen haben mag. Im Anschluss an die Klärung der Kleiderfrage, steht zudem ein Training für kleine Legionäre auf dem Aktionsprogramm. Darüber hinaus können in der antiken Schmuckwerkstatt filigrane Kostbarkeiten hergestellt werden. Auch das Prägen einer eigenen Münze ist für junge wie alte Museumsgäste möglich.

Während ab 14 Uhr kleine und große Entdecker die Möglichkeit haben, bei einer Familienführung mehr über die Zeit des Varus zu erfahren, gibt „Maus-Freund“ Armin Maiwald ab 16 Uhr bei einer Lesung aus seinem Buch „Die Römer kommen“ weitere spannende Einblicke in den historischen Alltag dieser Kämpfer. Da die Platzzahl zur Lesung begrenzt ist, bittet das Museum um Voranmeldung. Weitere Infos zum Maus-Aktionstag gibt es hier.