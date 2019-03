Empfehlung - Caritas nimmt digitalen Wandel in den Blick

Osnabrück „Wer heute am sozialen Leben teilhaben will“, sagt Gerrit Schulte, „muss am digitalen Leben teilhaben.“ Egal ob die Verlängerung des Reisepasses oder der Kontakt zur Familie in der Ferne: „Man muss einfach online sein.“ Selbst alte Menschen im Pflegeheim können via Tablet häufiger ihre Enkel sehen oder ihre alten Lieblingslieder hören. Deshalb kümmern sich in manchen Heimen Pflegekräfte oder Freiwillige darum, ihnen die Technik beizubringen. Mit viel Zeit und Geduld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/caritas-nimmt-digitalen-wandel-in-den-blick-284179.html