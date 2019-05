Bonnie Tyler singt am 17. Mai in der Osnabrückhalle

Osnabrück Mit Hits wie „Lost In France“, oder „Total Eclipse Of The Heart“ hat sich die Britin Bonnie Tyler als Rockröhre etabliert. Am Freitag, 17. Mai, können Interessierte sie in der OsnabrückHalle am Schlosswall 1 ab 20 Uhr live erleben.

In der rund eineinhalbstündigen Bühnenshow können sich Musikfans auf Tylers größte Hits und neue Sings aus dem aktuellen Album „Between The Earth & The Stars“ freuen.

Eintrittskarten sind ab bei bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen zum Konzert gibt es auf www.osnabrueckhalle.de.