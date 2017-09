Empfehlung - Bode stellvertretender Vorsitzender der Bischofskonferenz

KNA Osnabrück. Gerade hat er es wieder getan: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir dadurch Frauen in wichtigen leitenden Positionen der Kirche fördern können“, sagte Franz-Josef Bode am Montag über ein Mentoring-Programm, mit dem die katholische Kirche ihre Führungsetagen weiblicher gestalten will. Die Kirche brauche die Frauen für wichtige Aufgaben, betont der Osnabrücker Bischof immer wieder. Und setzte diese Überzeugung in seinem Bistum schon zu Zeiten um, als die Uhren mancherorts noch anders tickten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/bode-stellvertretender-vorsitzender-der-bischofskonferenz-208919.html