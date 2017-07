Bistum Osnabrück entsendet 32 Freiwillige ins Ausland

Mit einem feierlichen Aussendungsgottesdienst in der Kleinen Kirche am Dom wurden am Freitag 32 junge Menschen verabschiedet, die demnächst für das Bistum Osnabrück in zehn verschiedenen Ländern einen einjährigen Freiwilligendienst absolvieren werden.