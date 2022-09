/ Lesedauer: ca. 2min Kirche Bischof will trotz Fehlern im Amt bleiben

Eine Studie bescheinigt dem Bistum Osnabrück Pflichtverletzungen und schwere Versäumnisse bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Bischof Franz-Josef Bode will dem Papst aber nicht seinen Rücktritt anbieten. Was soll sich in dem Bistum ändern?