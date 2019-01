Empfehlung - Bischof Bode spricht bei Neujahrsempfang über Pläne für 2019

Osnabrück Wie in jedem Jahr sprach neben Bode und seinem Generalvikar ein Gast – diesmal der Leiter der Magdalenen-Klinik, einer Fachklinik für psychische Erkrankungen aus dem Verbund der Niels-Stensen-Kliniken, die sich unter anderem an Geistliche richtet. Deren Direktor und Chefarzt, Marc Eilers, erklärte Entstehung und Arbeitsweise der Klinik, sprach darüber, dass man bei Menschen aus dem Seelsorgebereich deren ganz eigener Lebenswelt gerecht werden müsse. Eilers stellte zudem fest, dass es in einer Zeit der Individualisierung heute eher darum gehe, in Bindungen zurückzuführen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/bischof-bode-spricht-bei-neujahrsempfang-ueber-plaene-fuer-2019-275244.html