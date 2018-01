Empfehlung - Bischof Bode: Segnung gleichgeschlechtlicher Paare?

Osnabrück. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Bode: „Ich meine, wir müssen in der Kirche ausführlicher darüber diskutieren. Schweigen und Tabuisieren führt nicht weiter und verunsichert.“ Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz regte an, über eine Segnung nachzudenken, die jedoch nicht mit einer Trauung zu verwechseln sei. Auch wenn sich die „Ehe für alle“ vom Eheverständnis der Kirche unterscheide, sei sie nun politische Realität. „Wir müssen uns daher fragen, wie wir denjenigen begegnen, die diese Verbindung eingehen und die sich ja zum Teil auch in der Kirche engagieren. Wie begleiten wir sie pastoral und liturgisch? Wie werden wir ihnen gerecht?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/bischof-bode-segnung-gleichgeschlechtlicher-paare-221228.html