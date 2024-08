Der Altar der Johanniskirche zeigt eine christliche Passionsszene: Christus am Kreuz. Seitlich ist die Figur des römischen Soldaten Longinus zu sehen, der seinen Speer nutzt, um die Seite des Gekreuzigten zu durchbohren. So sollte der Tod Christi sichergestellt werden, heißt es in der Bibel. Der Speer ist im Christentum auch als Longinuslanze oder Heilige Lanze bekannt. Foto: Lana Leopold