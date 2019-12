Betrunkene 24-Jährige beißt und tritt Bundespolizisten

Osnabrück Im Einsatz sind am Samstagabend zwei Bundespolizisten von einer 24-Jährigen in Osnabrück verletzt worden. Die alkoholisierte Frau griff unvermittelt an und brachte sich und einen Beamten zu Fall und trat nach ihm – auch als dieser schon am Boden lag. „Beim Anlegen der Handschellen biss sie zudem den zweiten Beamten in den Finger und beleidigte die eingesetzten Kräfte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie die Polizei berichtet, waren die Beamten gerade dabei, einen Fall von Körperverletzung in einer Bar am Hauptbahnhof Osnabrück aufzunehmen. „Vor Ort konnten die Beamten ermitteln, dass es offenbar zwischen einem 41-Jährigen und seiner 24-jährigen Ex-Freundin zu einem Streit kam. In Folge dessen soll der 41-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin derart geschubst beziehungsweise geschlagen haben, dass diese von einem Barhocker fiel“, heißt es in der Pressemitteilung.

Während der Befragung griff die alkoholisierte 24-Jährige den Beamten an. „Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,46 Promille bei der 24-Jährigen. Später entschuldigte sie sich für ihr Verhalten“, berichtet die Bundespolizei.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde sie aus dem Gewahrsam entlassen.