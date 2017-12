Beste Milchkuh in Weser-Ems 2017 kommt aus Halle

Die Zahl der Kühe in Weser-Ems hat in diesem Jahr abgenommen. Auch die Zahl der Höfe sinkt weiter. Die Kuh mit der höchsten Leistung in der Region kommt aus dem Stall von Jan-Heinz Kösters aus Halle.