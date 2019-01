Empfehlung - Bei Esel Rudi zieht der Wolf den Kürzeren

Hilter/Bad Laer Durch die Sichtung eines Wolfs am Neujahrstag in Bad Laers Ortsteil Hardensetten an der Grenze zu Glandorf lässt sich Schäfer Martin Todtenhaupt nicht nervös machen. Sein Schäferhof liegt nur ein paar Kilometer vom Sichtungsort entfernt an den Hängen des Teutoburger Walds in Hilter. „Hier sind sicher schon vor vier, fünf Jahren Wölfe vorbeigezogen“, mutmaßt er. „Nur die hat man eben nicht entdeckt“. Martin Todtenhaupt hat sich auf die Rückkehr des Wolfs eingestellt, begrüßt diese aber nicht. Natürlich habe der Wolf früher einmal einen festen Platz in unserer heimischen Natur gehabt, heute passe er aber nicht mehr in unsere von Straßen zerschnittene und durch Landwirtschaft und Industrie geprägte Umgebung, lautet die persönliche Meinung des Schäfers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/bei-esel-rudi-zieht-der-wolf-den-kuerzeren-278275.html