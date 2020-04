/ Lesedauer: ca. 2min Behelfskrankenhaus für 400 Patienten in Osnabrück geplant

China hat in der Corona-Not Krankenhäuser aus dem Boden gestampft. In kleinerem Maßstab könnte das auch in Osnabrück Wirklichkeit werden. Der Krisenstab hat damit begonnen, die Einrichtung eines Behelfskrankenhauses für Corona-Patienten zu planen.