Empfehlung - Baustelle auf der A1 bleibt bis zum Jahresende

Osnabrück/Lotte/Lengerich Dass es noch so lange dauern wird, prognostiziert Bernd Heine. Was nicht an den drei Talbrücken liegt, die seit 2015 durch Neubauten ersetzt werden. Die werden wohl im Spätsommer fertiggestellt. „Daran schließt sich der Streckenausbau zwischen den drei Brücken an“, erläutert der Projektleiter des Landesbetriebs Straßen.NRW. Geschätzte Zeitspanne: „Vier bis fünf Monate.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/baustelle-auf-der-a1-bleibt-bis-zum-jahresende-277591.html