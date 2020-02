/ Lesedauer: ca. 4min Bandit aus Menslage spielt Lassie

Die Geschichte von Lassie, dem Collie, kommt am 20. Februar 2020 in einer deutschen Neuverfilmung in die Kinos. Hauptdarsteller ist Rüde Bandit aus der Zucht der Menslagerin Doris Rode-Rosga. Wie es dazu kam, ist glücklichen Zufällen zu verdanken