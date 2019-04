Empfehlung - Bahn-Tageskarte gilt nicht im Bus

Osnabrück Tarifanbieter und Verkehrsbetriebe konnten sich nicht auf eine Anerkennung der landesweiten Bahn-Tageskarte im gesamten VOS-Gebiet zum 1. April 2019 einigen. Warum ist das so? Mit dem Niedersachsen-Ticket können Fahrgäste einen Tag lang alle Nahverkehrszüge in Niedersachsen, Bremen und Hamburg nutzen. Wegen seiner Pauschalpreise (zurzeit 24 bis 44 Euro) ist es besonders bei Alleinreisenden, Familien und kleinen Gruppen beliebt. In den größeren Verbundräumen und seit einigen Jahren auch im Stadtgebiet Osnabrück (einschließlich Belm) berechtigt das Niedersachsen-Ticket außerdem zur freien Fahrt mit Bussen, Stadt- und Straßenbahnen. Anders in den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Schaumburg: Hier wird es außerhalb der Züge bislang nicht anerkannt – sehr zum Bedauern vieler Tagesausflügler, die damit für den öffentlichen Transport zum Bahnhof und zurück extra zahlen müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/bahn-tageskarte-gilt-nicht-im-bus-292645.html