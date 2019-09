Empfehlung - Bad Iburger Bio-Hühnerbetrieb soll Tiere gequält haben

Bad Iburg Statt grüner Wiesen oder sandiger Scharrflächen sollen dort rund 13.000 Tiere eingepfercht in dunklen Ställen leben. Ihre einzigen Sitzmöglichkeiten sollen die Gitterböden ihrer offenen Drahtkäfige und abgenutzte Metallstangen sein. Ein volles Federkleid tragen vielleicht nur die wenigsten. „Auch das ist Biolandwirtschaft“, erklärte Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender der Tierrechtsorganisation „Deutsches Tierschutzbüro“ am Donnerstag im Gespräch mit den GN. „Bleibt alles im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, ist so eine Haltung legal, auch wenn sie mit artgerechter Tierhaltung nichts zu tun hat.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/bad-iburger-bio-huehnerbetrieb-soll-tiere-gequaelt-haben-320795.html