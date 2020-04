/ Lesedauer: ca. 3min Autozulieferer will 100.000 Schutzmasken täglich fertigen

Schutzmasken sind knapp in diesen Tagen, und die Lieferungen aus China geraten nicht selten auf Abwege. Bei der Zender Germany GmbH in Osnabrück-Atter, bekannt als Autozulieferer, läuft gerade die Massenproduktion hochwertiger FFP2-Masken an.