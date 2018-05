Autobahnkreuz Lotte von Donnerstag bis Sonntag gesperrt

gn Osnabrück. Verschärfend kommt zum Feiertagsverkehr hinzu, dass die Regionalniederlassung Münsterland des Landesbetriebs Straßen.NRW von Donnerstagabend bis Sonntagvormittag die A1 im Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück in beiden Fahrtrichtungen voll sperren wird. Ab Samstag, 12. Mai, um 6 Uhr kann der Verkehr in Richtung Dortmund die A1 wieder durchgehend befahren. In der Fahrtrichtung Bremen bleibt die Sperrung jedoch bis Sonntag, 13. Mai, um 12 Uhr bestehen. Umleitungen werden eingerichtet.